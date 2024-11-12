Граудиня и Самойлова вышли в финальный турнир сезона

Финальный турнир соберет восемь лучших команд, определенных по рейтингу, и две команды, получившие специальные приглашения организаторов - так называемые "wild card".

Формат турнира предусматривает разделение участников на две группы по пять команд. В каждой группе пройдут игры за три призовых места, после чего шесть лучших команд выйдут в плей-офф.

Лидеры мирового рейтинга - бразильянки Каролина Салгадо и Барбара Сейшас - не примут участие в турнире, поэтому, вторые в мировом зачете, Граудиня и Самойлова возглавят список.

Этот финал станет третьим подряд для латвийского дуэта. В двух предыдущих сезонах, 2022 и 2023 годов, они завершили турнир на седьмом месте. В этот раз, стартуя в статусе первой пары, Граудиня и Самойлова настроены превзойти прошлые результаты и укрепить свои позиции на мировой арене.

В мужском турнире заявки на "wild card" подавали латвийцы Мартиньш Плявиньш и Кристиан Фокеротс, однако они не получили приглашения и не примут участия в финале.

Финальные игры пройдут в Дохе с 4 по 7 декабря, и болельщики ожидают напряженной борьбы и выдающихся результатов от сильнейших пар сезона.

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