ВИДЕО Дворник с воздуходувкой раздражает коллегу: "На каком основании?"

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Иева, имея большой опыт работы дворником, продемонстрировала команде Bez tabu, как она справляется с уборкой: в нескольких дворах она аккуратно сгребает листья в кучи с помощью граблей, после чего эти кучи вывозят. Тем временем ее коллеги, не особо заботясь об окружающих, пользуются шумными воздуходувками, часто начиная свою работу с шести утра, что, по словам Иевы, серьезно нарушает покой жителей.

Садовница даже записала работу одного из таких коллег на видео, где видно, как тот сдувает листья на чужую территорию, не убирая их за собой. Через программу Bez tabu Иева обратилась к нему с вопросом:

"На каком основании вы это делаете? Я тоже дворник и знаю, как непросто зарабатывать на жизнь. Уважайте нас и покой жильцов! Тогда и я буду уважать вас."

"Мне просто плакать хотелось, - продолжает Иева, - Я бы хотела спросить: "С каких это пор вы считаете нормой разбрасывать листья, которые потом остаются у других?" Будьте любезны, прекратите начинать так рано! У меня маленький ребенок, который просыпается от этого шума. Я буду бороться за то, чтобы вы либо больше не использовали эту воздуходувку, либо работали в более подходящее время."

Видео: сюжет передачи Bez tabu