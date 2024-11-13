Велосипедист погиб в аварии в Латгале

Среди пострадавших два пешехода.

Смертельное ДТП произошло в Латгале. По данным полиции, в Аглоне мужчина не справился с управлением при езде на велосипеде, перевернулся и упал на дорожное ограждение. От полученных травм он скончался. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело.

За сутки в сфере дорожного движения было выявлено 398 административных правонарушений, в том числе 150 случаев превышения скорости.

12 водителей были пойманы за рулем в нетрезвом виде, причем у четырех из них концентрация алкоголя в крови превышала 1,5 промилле, что является уголовным преступлением. Еще один водитель находился в состоянии наркотического опьянения, что также привело к возбуждению уголовного дела.

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