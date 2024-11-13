​В начале ноября латвийское общество потрясло неприятное известие из Италии - футболист сборной Раймонд Кроллис подвергся агрессии со стороны тренера. Это не первый раз, когда специалист из Барселоны Пеп Клотет приобрел дурную славу.

За свою карьеру экстравагантный тренер Клотет работал в Испании, Швеции, Англии, Италии, а также в России (уже после начала открытого вторжения в Украину). Он отличился рядом причуд, после которых нападение на Кроллиса кажется уже далеко не таким удивительным. Помимо этого, Клотет также отметил начало карьеры одного из лучших футболистов мира.