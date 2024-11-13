Теперь МОН предлагает сократить число обязательных централизованных экзаменов до двух обязательных экзаменов на оптимальный уровень по латышскому языку и математике.

Кроме того, старшеклассники должны сдать хотя бы один централизованный экзамен высшего уровня по своему выбору в соответствии с выбранной учебной программой, в том числе по латышскому языку и математике.

Представители министерства указали, что централизованные экзамены на оптимальный уровень по латышскому языку и математике сдают все школьники. Остальные же экзамены ученики выбирают "очень индивидуально", в зависимости от учебной программы и желания претендовать на бюджетные учебные места.

В профессиональном образовании, согласно предложению МОН, следует отказаться от экзамена по иностранному языку. Обучающиеся также могли бы сдавать экзамен на высший уровень по своему выбору в соответствии с выбранной учебной программой, в том числе по латышскому языку и математике.

Получающие профессиональное образование в дополнение к экзамену по профессиональной квалификации в настоящее время должны сдать централизованный экзамен по латышскому языку и иностранному языку по меньшей мере на оптимальном уровне, а также экзамен по математике по меньшей мере на общем уровне освоения учебного содержания.

Предложение еще не обсуждалась с отраслевыми организациями из-за нехватки времени, добавили представители МОН.

Ученики девятых и 12-х классов впервые сдавали централизованные экзамены согласно существующему порядку в предыдущем учебном году.

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