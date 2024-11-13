Эксперт: около 80% машин на дорогах Латвии нужно отправить на свалку

"Чаще всего, если я делаю вывод, что ремонт автомобиля обойдется в половину стоимости автомобиля, я информирую об этом клиента и предлагаю ему еще раз подумать, действительно ли он хочет ремонта", - добавил он.

Автомобили становятся сложнее, но безопаснее

Относительно большое количество водителей до сих пор пытаются заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно, как потому, что хотят сэкономить, так и потому, что десять-двадцать лет назад это было возможно. В автомобилях было гораздо меньше электроники, и владельцам не требовалось специальное диагностическое оборудование для поиска и устранения проблем. Раньше в руководствах по эксплуатации автомобилей также содержалась информация о том, как отремонтировать двигатель, поскольку это было возможно.

В настоящее время автомобили стали намного сложнее, используются автоматизированные решения, но при этом они также безопаснее и удобнее в использовании.

Усилитель руля значительно облегчает управление автомобилем, системы ABS делают торможение более быстрым и эффективным. Различные системы-ассистенты помогают "читать" дорожные знаки, облегчают парковку автомобиля и т. д.

Экологичный автомобиль и отказ от агрессивного вождения

Существует несколько вещей, которые автовладелец может делать ежедневно, чтобы автомобиль прослужил как можно дольше и затраты на его обслуживание были меньше.

Например, выбрать машину, подходящую по условиям и инфраструктуре. На самом деле дороги в Латвии находятся в достаточно хорошем состоянии, поэтому, живя в городе, стоит задуматься, а действительно ли вам нужен большой джип? Автомобили большего размера необходимы, если вам часто приходится ежедневно измерять большие расстояния или ездить по проселочным дорогам и бездорожью.

Маленькие автомобили также часто имеют более низкие затраты на техническое обслуживание и ремонт.

"Также однозначно рекомендую максимально избегать выбоин, выбирать подходящую скорость движения, не совершать необдуманных маневров, избегать резкого начала движения и торможений, способствующих износу тормозной системы и ходовой части", - отметил эксперт.

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