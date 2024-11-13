Хотя многие автовладельцы все еще пытаются проводить техническое обслуживание автомобиля самостоятельно, реальность такова, что с новыми автомобилями это практически невозможно. Прошли те времена, когда владелец мог провести техническое обслуживание самостоятельно, без специального диагностического оборудования. Безопаснее всего доверить обслуживание автомобиля специалисту и делать это хотя бы раз в год. Если машина старше десяти лет, возможно, даже чаще.
Эксперт: около 80% машин на дорогах Латвии нужно отправить на свалку
Не ждите проблем, а действуйте превентивно
Согласно последним данным "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0" примерно треть (31%) водителей не обращаются к специалисту, а стараются следить за техническим состоянием автомобиля самостоятельно, еще 5% считают, что только важен только технический осмотр CSDD. По сути, обслуживание автомобиля очень похоже на осмотр у врача - крайне рекомендуется сдавать автомобиль на осмотр хотя бы раз в год, к тому же не обязательно ждать, пока что-то пройдет - появятся проблемы, шумы, но действовать превентивно. Это помогает обнаружить проблемы на ранней стадии, когда ремонт может быть не только дешевле, но и занять меньше времени.
Средний возраст автомобиля 10 лет
Чем старше автомобиль, тем чаще его рекомендуется отдавать на техническое обслуживание. В последние десятилетия в Латвии обычным явлением является то, что средний возраст впервые зарегистрированных подержанных автомобилей составляет 9-10 лет, но в целом ситуация гораздо печальнее.
"По моему мнению, около 80% машин на дороге должны находиться на автомобильных кладбищах.
Многие автомобили не подлежат ремонту, но владельцы не готовы это признать", - заметил владелец автосервиса DN Workshop, автомеханик и автоэлектрик Дидзис Наудишс.
"Чаще всего, если я делаю вывод, что ремонт автомобиля обойдется в половину стоимости автомобиля, я информирую об этом клиента и предлагаю ему еще раз подумать, действительно ли он хочет ремонта", - добавил он.
Автомобили становятся сложнее, но безопаснее
Относительно большое количество водителей до сих пор пытаются заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно, как потому, что хотят сэкономить, так и потому, что десять-двадцать лет назад это было возможно. В автомобилях было гораздо меньше электроники, и владельцам не требовалось специальное диагностическое оборудование для поиска и устранения проблем. Раньше в руководствах по эксплуатации автомобилей также содержалась информация о том, как отремонтировать двигатель, поскольку это было возможно.
В настоящее время автомобили стали намного сложнее, используются автоматизированные решения, но при этом они также безопаснее и удобнее в использовании.
Усилитель руля значительно облегчает управление автомобилем, системы ABS делают торможение более быстрым и эффективным. Различные системы-ассистенты помогают "читать" дорожные знаки, облегчают парковку автомобиля и т. д.
Экологичный автомобиль и отказ от агрессивного вождения
Существует несколько вещей, которые автовладелец может делать ежедневно, чтобы автомобиль прослужил как можно дольше и затраты на его обслуживание были меньше.
Например, выбрать машину, подходящую по условиям и инфраструктуре. На самом деле дороги в Латвии находятся в достаточно хорошем состоянии, поэтому, живя в городе, стоит задуматься, а действительно ли вам нужен большой джип? Автомобили большего размера необходимы, если вам часто приходится ежедневно измерять большие расстояния или ездить по проселочным дорогам и бездорожью.
Маленькие автомобили также часто имеют более низкие затраты на техническое обслуживание и ремонт.
"Также однозначно рекомендую максимально избегать выбоин, выбирать подходящую скорость движения, не совершать необдуманных маневров, избегать резкого начала движения и торможений, способствующих износу тормозной системы и ходовой части", - отметил эксперт.
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