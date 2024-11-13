"Политика - суровая вещь". Трамп встретился с Байденом в Белом доме

Во время встречи Байден сказал Трампу, что намерен мирно передать власть следующему президенту, а Трамп заявил, что этот процес пройдет «настолько гладко, насколько это возможно».

«Господин избранный президент и бывший президент, Дональд, поздравляю! Мы хотим обеспечить гладкую передачу власти и сделаем все возможное, чтобы у вас было все необходимое, — сказал Байден Трампу. — Сегодня мы сможем обсудить некоторые из этих вопросов. Добро пожаловать — и с возвращением!»

«Политика — суровая вещь, а мир вообще часто не очень приятное место. Но сегодня он приятен, и я это очень ценю», — сказал Трамп, после чего оба политика пожали руки.

Во время предвыборной кампании Трамп и Байден жестко критиковали друг друга и последний раз встречались во время дебатов в июне. Вскоре после них Байден вышел из гонки на фоне опасений относительно его возраста и способности выполнять обязанности президента.

Встреча Трампа и Байдена Фото: EPA

Встреча избранного президента с уходящим — давняя традиция американской политической жизни.