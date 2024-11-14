Латвийские футболисты уступили Северной Македонии в матче Лиги наций

Встреча группы 4 лиги С прошла в Скопье и завершилась победой хозяев с минимальным счётом - 1:0. Единственный гол в матче на 57-й минуте забил Никола Серафимов.

Напомним, сборная Латвии в Ереване в своём дебютном матче лиги С потерпела поражение от Армении со счётом 1:4, затем у себя дома обыграла команду Фарерских островов (1:0), уступила Северной Македонии (0:3) и сыграла вничью с Фарерами (1:1).

В данный момент у Северной Македонии 13 очков и гаратированная путёвка в лигу В, у игроков Фарерских островов - 6 очков, а у Латвии и Армении по 4 очка.

17 ноября футболисты сборной Латвии примут на своём поле Армению и лишь в случае победы сохранят за собой место в лиге С, которая является третьей по силе в Лиге наций.

В первых трёх сезонах Лиги наций сборная Латвии выступала в Лиге D, из которой сумела выйти в 2022 году, когда победила в группе с Молдовой, Андоррой и Лихтенштейном. В этом году сборная Латвии попала в группу С4 вместе с Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами.

У каждой команды в группе запланировано шесть игр, в которых все соперники встретятся между собой дома и на выезде. Все игры пройдут осенью 2024 года - с сентября по ноябрь. Победитель группы попадёт в лигу B, а вот обладателю последнего места придётся участвовать в плей-офф, чтобы сохранить место в лиге C.

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