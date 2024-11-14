69-летний эстонский игрок в покер выиграл в Монте-Карло астрономическую сумму

Корзинин в воскресенье на том же турнире с бай-ином 200 000 долларов проиграл финской знаменитости Патрику Антониусу (5,13 миллиона долларов) в финальном поединке и заработал тогда "лишь" 3,47 миллиона призовых. Но три дня спустя он исправил ситуацию и сорвал приз значительно крупнее.

В финальном поединке соперником Корзинина вновь стал финн. Однако если Антониус является одним из самых известных профессиональных игроков в покер в мире, то биография Осси Кетолы, который накануне сидел напротив Корзинина во время игры за первое место, аналогична биографии эстонского игрока. Он любитель, который заработал деньги, чтобы участвовать в турнирах с высокими бай-инами, не покером.

Сам Корзинин отмечает, что совсем недавно начал играть в покер, и шутит, что до сих пор не до конца разобрался с правилами игры.

"Я даже играть в покер не умею", - пошутил он в воскресенье, встав из-за стола.

Однако это не мешает. Более того, и публика, и комментаторы отметили крайне необычную манеру игры Корзинина.