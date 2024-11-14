12-й турнир престижного покерного турнира в Монте-Карло Triton Poker 2024 выиграл эстонский покерист Владимир Корзинин, заработавший за первое место 4 350 000 долларов США, сообщает Rus.Postimees.
69-летний эстонский игрок в покер выиграл в Монте-Карло астрономическую сумму
Корзинин в воскресенье на том же турнире с бай-ином 200 000 долларов проиграл финской знаменитости Патрику Антониусу (5,13 миллиона долларов) в финальном поединке и заработал тогда "лишь" 3,47 миллиона призовых. Но три дня спустя он исправил ситуацию и сорвал приз значительно крупнее.
В финальном поединке соперником Корзинина вновь стал финн. Однако если Антониус является одним из самых известных профессиональных игроков в покер в мире, то биография Осси Кетолы, который накануне сидел напротив Корзинина во время игры за первое место, аналогична биографии эстонского игрока. Он любитель, который заработал деньги, чтобы участвовать в турнирах с высокими бай-инами, не покером.
Сам Корзинин отмечает, что совсем недавно начал играть в покер, и шутит, что до сих пор не до конца разобрался с правилами игры.
"Я даже играть в покер не умею", - пошутил он в воскресенье, встав из-за стола.
Однако это не мешает. Более того, и публика, и комментаторы отметили крайне необычную манеру игры Корзинина.
69-летний эстонский покерист выделялся на фестивале Triton Poker 2024 нетрадиционными приемами игры, которые озадачивали и сбивали с толку экспертов-комментаторов. Корзинин остался верен своему стилю даже в минувшем поединке с Кетолой.
🏆 A Fairytale Triumph for Vladimir Korzinin! In an incredible story of rapid ascent, 🇪🇪 Vladimir Korzinin has claimed victory in Event #12 $150K NLH at Triton Poker SHRS Monte-Carlo 2024, securing an impressive $4,350,000!⁰— Triton Poker (@tritonpoker) November 13, 2024
Having only started playing poker a year ago,… pic.twitter.com/cthcdADhqk
О Корзинине почти ничего неизвестно. Как уже говорилось, в покер он начал играть недавно, и, по информации, которая циркулирует в покерном мире, он из Палдиски, но давно не живет в Эстонии, пишет портал win.ee. Летом он проводит время в Амстердаме, а на зиму перебирается в Мексику.
Однако Корзинина можно было увидеть прошлым летом в Эстонии - на турнире WSOP Circuit Tallinn 2024, где он в том числе участвовал в турнире с бай-ином в 3000 евро.
Также, безусловно, возникает вопрос, как Корзинин финансирует свое хобби - ведь за участие в турнирах нужно иногда выкладывать сотни тысяч долларов. Портал win.ee пишет, что Корзинин достаточно успешный бизнесмен и грамотно распоряжается финансами.
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