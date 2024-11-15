Игра на два фронта. Как владельцы завода в Даугавпилсе снабжали чипами воюющую Россию

Владельцы даугавпилсского предприятия SMD Baltic в Латвии осуждают российское вторжение в Украину, но через зарегистрированную в Беларуси компанию помогают снабжать микрочипами российских производителей дронов.
Производитель микрочипов SMD Baltic - одно из предприятий, которые во время поездки в Латгалию посетили латвийские министры. И не зря. Компания, основанная семь лет назад, является важным игроком в Латгальской особой экономической зоне. Там работают почти 150 человек, а оборот в прошлом году приблизился к 20 миллионам евро.
В трехстах километрах от Даугавпилса находится гордость белорусских властей - созданный совместно с китайским правительством индустриальный парк "Великий камень". Особая экономическая зона с широкими льготами задумывалась как площадка для создания высокотехнологичных производств.
В октябре 2021 года резидентом индустриального парка стала белорусская компания "СМД Бай", которая обещала запустить производство электронных плат. "Мы будем поставлять продукцию в Евразийский экономический союз", - говорится в сообщении прессе. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Владельцам компаний - трем белорусам и двум гражданам Латвии - удалось добиться выгоды от всех. И налоговые льготы Латвии, и финансирование ЕС для разработки продукции, почти половина которой экспортировалась в Россию, а также особые льготы белорусской зоны для поставок в страны бывшего СССР.