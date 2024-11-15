Игра на два фронта. Как владельцы завода в Даугавпилсе снабжали чипами воюющую Россию

Когда Re:Baltica вкратце изложила суть расследования председателю Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янису Эндзиньшу, он поспешил проверить, является ли SMD Baltic членом их организации. Глава LTRK убедился, что это не так, а затем подчеркнул, что если все вышеизложенное является правдой, то такие действия преступны и это работа правоохранительных органов.

"Успеху России во вторжении в Украину не нужно помогать ни в коем случае, нужно сделать все, чтобы Украина победила. Логично, что мы ни в коем случае не должны усиливать Россию", - отметил Эндзиньш, подчеркнув, что из LTRK исключают членов, которые продолжают экспортировать в Россию товары, не имеющие стратегического значения для армии, потому что это кажется им неэтичным.

Между тем представители Латгальской особой экономической зоны в письменных ответах заявили, что ни предприятие, ни его владельцы не включены в обязательные для Латвии санкционные списки, поэтому воздержались от комментариев. Служба финансовой разведки (FID), которая несет основную ответственность за соблюдение санкций в Латвии, заявила Re:Baltica, что предоставляет информацию о полученных в ходе расследования данных или решениях лишь тем лицам, о которых говорится в нормативных актах.

В Россию с любовью

Это не все "достижения" Хвалько и его партнеров - владельцев SMD Baltic.

Оказывается, они - авторы масштабной схемы по доставке американских микросхем в Россию в обход санкций.