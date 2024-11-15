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Alexandra Nekrasova

Игра на два фронта. Как владельцы завода в Даугавпилсе снабжали чипами воюющую Россию

Фото: Бюро Медиа
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Владельцы даугавпилсского предприятия SMD Baltic в Латвии осуждают российское вторжение в Украину, но через зарегистрированную в Беларуси компанию помогают снабжать микрочипами российских производителей дронов.

Производитель микрочипов SMD Baltic - одно из предприятий, которые во время поездки в Латгалию посетили латвийские министры. И не зря. Компания, основанная семь лет назад, является важным игроком в Латгальской особой экономической зоне. Там работают почти 150 человек, а оборот в прошлом году приблизился к 20 миллионам евро.

Предприятие SMD Baltic в Даугавпилсе
Предприятие SMD Baltic в Даугавпилсе Фото: invest.latgale.lv

В трехстах километрах от Даугавпилса находится гордость белорусских властей - созданный совместно с китайским правительством индустриальный парк "Великий камень". Особая экономическая зона с широкими льготами задумывалась как площадка для создания высокотехнологичных производств.

В октябре 2021 года резидентом индустриального парка стала белорусская компания "СМД Бай", которая обещала запустить производство электронных плат. "Мы будем поставлять продукцию в Евразийский экономический союз", - говорится в сообщении прессе. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Совладелец SMD Baltic Сергей Хвалько (справа) подписывает договор с руководителем администрации "Великого камня"
Совладелец SMD Baltic Сергей Хвалько (справа) подписывает договор с руководителем администрации "Великого камня" Фото: industrialpark.by

Владельцам компаний - трем белорусам и двум гражданам Латвии - удалось добиться выгоды от всех. И налоговые льготы Латвии, и финансирование ЕС для разработки продукции, почти половина которой экспортировалась в Россию, а также особые льготы белорусской зоны для поставок в страны бывшего СССР.

Но затем началось полномасштабное российское вторжение в Украину. Латвийская компания заявила, что осуждает это и больше не будет сотрудничать с заказчиками из России и Беларуси.

Спустя три месяца белорусская "СМД Бай" внезапно поменяла название на "Микромаунт", а уже осенью того же года начала поставки электроники в Россию.

SMD Baltic была основана в 2017 году тремя гражданами Беларуси - Сергеем Хвалько, Максимом Богушем и Сергеем Саевцом, а также гражданином Латвии Дмитрием Радкевичем. "Микромаунт" принадлежит Хвалько, Богушу и Радкевичу, а также Павлу Левину, руководителю по продажам на латвийском заводе.

Торговля с производителями дронов, связанными с дочерью Путина

С прошлого года важным клиентом "Микромаунта" становится петербургская группа компаний "Геоскан" - крупный производитель беспилотников в России, где 10% принадлежит фонду под брендом "Иннопрактика" во главе с дочерью Путина Катериной Тихоновой. Компания попала под санкции США и Украины как производитель дронов за их использование в атаках на Украину.

Таможенные данные, полученные "Бюро Медиа", показали, что с июля 2023 года по июнь 2024-го "Микромаунт" поставлял "Геоскану" различные электронные компоненты на 1,2 миллиона долларов. Среди них - программируемые контроллеры с памятью. Такие товары особенно важны для военной индустрии Кремля, поэтому США и страны ЕС запретили поставлять их в Россию.

Фото: Бюро Медиа

Белорусский "Микромаунт" также поставлял электронику для екатеринбургской фирмы "Реглаб", входящей в группу "Прософт-Системы", которая еще до войны плотно сотрудничала с крупным российским производителем танков - "Уралвагонзаводом".

Когда Re:Baltica вкратце изложила суть расследования председателю Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янису Эндзиньшу, он поспешил проверить, является ли SMD Baltic членом их организации. Глава LTRK убедился, что это не так, а затем подчеркнул, что если все вышеизложенное является правдой, то такие действия преступны и это работа правоохранительных органов.

"Успеху России во вторжении в Украину не нужно помогать ни в коем случае, нужно сделать все, чтобы Украина победила. Логично, что мы ни в коем случае не должны усиливать Россию", - отметил Эндзиньш, подчеркнув, что из LTRK исключают членов, которые продолжают экспортировать в Россию товары, не имеющие стратегического значения для армии, потому что это кажется им неэтичным.

Между тем представители Латгальской особой экономической зоны в письменных ответах заявили, что ни предприятие, ни его владельцы не включены в обязательные для Латвии санкционные списки, поэтому воздержались от комментариев. Служба финансовой разведки (FID), которая несет основную ответственность за соблюдение санкций в Латвии, заявила Re:Baltica, что предоставляет информацию о полученных в ходе расследования данных или решениях лишь тем лицам, о которых говорится в нормативных актах.

В Россию с любовью

Это не все "достижения" Хвалько и его партнеров - владельцев SMD Baltic.

Оказывается, они - авторы масштабной схемы по доставке американских микросхем в Россию в обход санкций.

До вторжения в Украину латвийский завод SMD Baltic отправлял в Россию около половины своей продукции. В 2020 году - 12 тысяч микросхем на 188 тысяч долларов, в 2021 году - 66 тысяч микросхем на 1,16 миллиона долларов. Единственным получателем груза был смоленский посредник - "Новая электронная компания" (НЭК), на тот момент подконтрольная все тем же гражданам Беларуси Хвалько, Богушу и Саевцу.

Этот бизнес поставили под угрозу вероломное нападение на Украину и последовавшие западные санкции против путинского режима. Осенью 2022 года США и ЕС запретили поставки микросхем в Россию. Западные страны относят чипы к особой категории товаров, которые имеют повышенный риск незаконных поставок для поддержания военной машины Путина.

"Это предметы, вызывающие наибольшую озабоченность в связи с их критической ролью в производстве передовых российских систем высокоточного оружия, отсутствием отечественного производства и ограниченностью мировых производителей", - сказано в заявлении американского правительства.

Производство микросхем
Производство микросхем Фото: invest.latgale.lv

Прямые поставки с латвийского завода в Россию прекратились осенью 2022 года. Но к моменту введения санкций "Новая электронная компания" уже отработала новые маршруты по доставке критически важных компонентов в воюющую Россию в обход ограничений. НЭК закупала чипы через компании в Казахстане, Турции, Китае и Гонконге. Эти юрисдикции часто используются, чтобы обойти западные ограничения. В 2023 году НЭК импортировала более 300 тысяч микросхем на 1,3 млн долларов.

Производителями чипов указаны крупные американские компании - Intel, Texas Instruments, Analog Devices и прочие, но страной происхождения - преимущественно Китай, Малайзия, Филиппины и Таиланд. Тем не менее такие товары подпадают под американские санкции, потому что они имеют экстерриториальное действие.

"Бюро Медиа" и Re:Baltica задали вопросы всем упомянутым производителям. В ответ компании Texas Instruments и Analog Devices заявили, что не имеют никаких дел с упомянутыми в исследовании компаниями, которые поставляли чипы в Россию.

С весны 2016 года до осени 2023 года "Новой электронной компанией" владели белорусские предприниматели Сергей Хвалько, Максим Богуш и Сергей Саевец. С октября прошлого года единственным владельцем становится россиянин Виталий Привольнев, который руководит НЭК с момента основания компании. По сути, белорусская троица продала бизнес доверенному лицу.

Максим Богуш и Сергей Саевец, с которыми авторы расследования связались по телефону, отказались от комментариев. Сергей Хвалько рассказал "Бюро", что сейчас подконтрольные ему и партнерам фирмы не работают ни с производителем беспилотников "Геосканом", ни с производителем коммуникационного оборудования "Булатом". "С войной мы не работаем. Это наша принципиальная позиция", - отметил Хвалько.

Но бизнесмен уклонился от ответа на вопрос, сотрудничали ли они с российскими предприятиями раньше. "Я понимаю, что вам нужна сенсация, а тут человеческие судьбы. (...) Допустим, сейчас там [в Даугавпилсе] завод закроется, а у нас девчонка работает, ее мужик на бетонном заводе. У них трое детей. Куда они уедут?! Мы все прекрасно отдаем себе отчет. Есть определенные моральные составляющие", - ответил Хвалько.

По данным "Бюро", в целом на поставках западных чипов в Россию в обход санкций Хвалько и партнеры выручили более 2,5 миллиона долларов. Более 1,2 миллиона долларов составили поставки электроники для крупного производителя дронов. Грязные сделки бизнесменов позволили существенно улучшить финансовые показатели белорусских компаний. В прошлом году "Микромаунт" увеличил обороты в 12 раз - до 14 млн долларов.

Заработанные деньги белорусские бизнесмены теперь могут тратить на путешествия по Европе. Судя по постам в социальных сетях, семья Хвалько любит отдыхать в Италии, Франции, Греции, а семья Богуша давно живет в Португалии.

Расследование подготовлено в партнерстве с латвийским изданием Re:Baltica и Латвийским радио. Авторы также благодарят за помощь "КиберПартизан" и российское независимое издание "Вёрстка".

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