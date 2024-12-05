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Липину интересно Трагедия Анны Янсоне: выводы спустя год

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Роды. Иллюстративное фото
Роды. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Больше года назад Латвия узнала имя Анны Янсоне - молодая женщина 1 ноября 2023 года ушла из своего дома вместе с дочкой и пропала без вести. 2 ноября 4-месячная Луиза Эвертовска была найдена в лесу в Елгавском крае без признаков жизни. 21 июля были найдены останки, которые, как выяснилось впоследствии, принадлежали Янсоне. Одной из главных причин произошедшего называлась послеродовая депрессия. О том, насколько эта проблема все еще актуальна и изменилось ли что-то из-за случившегося с Анной - эта статья.

Послеродовая депрессия: в Латвии и в мире

Послеродовая (она же - постнатальная) депрессия - это вид депрессии, который может возникнуть у одного или обоих родителей вскоре после рождения ребенка. Да, несмотря на стереотипы, послеродовая депрессия может появиться и у молодого отца.

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