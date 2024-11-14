Звезде сериала "Полный дом" диагностировали рак

По словам Кольера, в октябре ему диагностировали неходжкинскую лимфому 3-й стадии, рак крови, который развивается в лимфатической системе. "Это был серьезный удар. Всегда слышишь, что это случается с кем-то другим", - сказал актер в интервью Today.

Он рассказал, что первым симптомом было ощущение шишки в области паха. Правда, раковые клетки не распространились за пределы его лимфатической системы.

Сообщая эту новость жене, актер заявил:

"Я смирился с тем, что произойдет. У меня была невероятная жизнь. Я встретил самых удивительных людей. Это было потрясающее путешествие, и я спокоен, если это конец".

Актер начал курс химиотерапии и планирует закончить его в феврале следующего года.

Как известно, более широкое признание Кольер получил благодаря сериалу "Полный дом", где он сыграл роль Джоуи Глэдстоуна.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!