Компания Эстеркина планирует в Юрмале грандиозную застройку. Экоактивисты протестуют

В недавнем прошлом самый лакомый кусочек Юрмалы, первая линия от моря от Лиелупе до Пумпури, был застроен множеством курортных объектов - пансионатами, санаторными корпусами, гостиницами, ресторанами и т. п., где собирались толпы отдыхающих. В 90-е начался бурный передел этой собственности. Сейчас ландшафт у самого синего моря выглядит зачастую грустно - эксклюзивные новостройки и роскошные особняки соседствуют с запущенными участками и руинами.

И сейчас вокруг некоторых участков разгораются нешуточные скандалы. "Мне по большому счету все равно, кто ведет застройку в Юрмале - Круминьш, Эстеркин или Шлесерс. Но мы хотим, чтобы курорт развивался, строились туристические объекты, создавались новые рабочие места. А сейчас Юрмала фактически курорт только на бумаге", - говорит экоактивист Улдис Кронблумс.

TVNET+ поинтересовался в Юрмальской думе, планируется ли какая-то застройка на запущенных участках, где раньше были курортные объекты? Как выяснилось, процессы идут.

В самоуправлении рассказали о последних утвержденных детальных и локальных планах, которые предусматривают строительство многоэтажных зданий в Юрмале:

Проспект Дубулту, 101 (Пумпури). Здесь размещался пансионат/гостиница Liesma. В апреле 2024 года утверждено...