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Фото Горы мусора и экскременты на полу: PVD забрала из квартиры в Огре восемь кошек

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PVD изъяла из квартиры в Огре несколько кошек, содержавшихся в жестоких условиях
PVD изъяла из квартиры в Огре несколько кошек, содержавшихся в жестоких условиях Фото: Valsts policija

В ходе проверки жалобы на возможные нарушения требований по содержанию животных Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла восемь кошек из квартиры на проспекте Гривас в Огре, сообщили в PVD порталу TVNET.

Инспекторы PVD констатировали, что животным не оказывалась ветеринарная помощь - у нескольких из них были проблемы со здоровьем, они не были привиты и бесконтрольно размножались. У животных не было подходящего корма и питьевой воды, а в квартире царили антисанитарные условия: грязь, горы мусора, остатки пищи, экскременты и моча животных на полу, кроватях и шкафах.

Поскольку обнаруженные нарушения были таковы, что владелица не могла немедленно их устранить, коты были изъяты и переданы в приют для животных Ulubele.

По фактам выявленных нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении.

Следует отметить, что аналогичные нарушения были выявлены по этому адресу в марте прошлого года. Тогда владелица животных добровольно отдала в приют 12 кошек.

Галерея: Квартира в Огре, где были обнаружены животные

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