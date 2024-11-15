Борьба Рижской думы с рекламой Рижского русского театре им. Михаила Чехова на русском языке - глупость, которая может быть связана с предвыборным временем, заявил в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 глава Латвийского союза театральных деятелей Ояр Рубенис.
Видео ⟩ Глава Союза театральных деятелей: борьба Рижской думы с рекламой театра Чехова на русском языке - это глупость
"С глупостью не борются. Глупость либо просто принимают, либо это само собой каким-то образом разрешается. Я думаю, что это некорректно, и это борьба отдельных людей в самоуправлении перед выборами следующего года, используя абсолютно все средства", - прокомментировал Рубенис возражения Рижской думы против рекламы театра имени Чехова на русском языке.
Он иронически заметил, что если уж этот театр не нравится, то, может быть, его нужно просто сразу "захлопнуть". "Я считаю, что если русский театр существует столько лет, более 100 лет, то ему нужно дать возможность проявить себя", - сказал глава Союза театральных деятелей.
По мнению Рубениса, если запретить театру имени Чехова надписи на русском языке, то это принесет только вред, кроме того, этот театр посещает и очень много русскоязычной интеллигенции, и это для них оскорбительно. "Возможно, это вопрос пропорции, но запрещать... Ну, в таком случае, если уж мы такие щепетильные, надо сначала объехать Ригу и посмотреть, что происходит с иностранными надписями и, честно говоря, со вкусом", - заявил Рубенис.
На вопрос, может ли, по его мнению, в данной политической ситуации русский язык звучать на сцене латвийского театра, Рубенис ответил, что все зависит только и исключительно от художественной установки. Конечно, если бы латышский театр вдруг ввел пьесу, в которой говорят только на русском языке, это было бы неправильно, но если в каком-то спектакле русский язык используется в конкретной ситуации, это только нормально. "Это свободный выбор артиста, каким образом он показывает вам, нам, зрителям, свою мысль", - считает глава Союза театральных деятелей.
Как сообщалось, директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявила, что Рижская дума мешает театру выполнять делегированные государством задачи, препятствуя размещению рекламы на русском языке. Она считает действия думы вредными и неэтичными, и театр не исключает судопроизводства. Также Бйорк обратилась в Министерство культуры.
Директор театра подчеркнула, что для его работы очень важна и реклама. Однако при таких действиях думы у театра нет инструмента для обращения ко всей аудитории в городской среде.
Бйорк также пояснила, что у театра сейчас нет визуальной рекламы в городской среде Риги и 1 августа был последний раз, когда Рижское самоуправление согласовывало размещение рекламы спектаклей.
Между тем вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), который ранее призывал внести изменения в нормативные акты, чтобы запретить использование русского языка в городской среде, утверждал, что столичное самоуправление оценивает рекламу и афиши в соответствии с новой интерпретацией Минюста и духом времени.
Наряду с этим в Министерстве культуры отметили, что в коммуникации театра имени Чехова необходимо использовать русский язык для успешного обращения к своему зрителю, а также в общении с аудиторией театр строго соблюдает нормы закона о государственном языке, как информируя о спектаклях, так и обеспечивая перевод спектаклей на государственный язык.
Министерство культуры отмечает, что будет искать решения, чтобы театр имени Чехова мог полноценно обеспечить реализацию своей стратегической цели.
В то же время самоуправление попросило мнение Центра госязыка как компетентного учреждения по этому вопросу.
Видео: Сюжет передачи "900 секунд"
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