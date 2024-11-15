Видео Глава Союза театральных деятелей: борьба Рижской думы с рекламой театра Чехова на русском языке - это глупость

На вопрос, может ли, по его мнению, в данной политической ситуации русский язык звучать на сцене латвийского театра, Рубенис ответил, что все зависит только и исключительно от художественной установки. Конечно, если бы латышский театр вдруг ввел пьесу, в которой говорят только на русском языке, это было бы неправильно, но если в каком-то спектакле русский язык используется в конкретной ситуации, это только нормально. "Это свободный выбор артиста, каким образом он показывает вам, нам, зрителям, свою мысль", - считает глава Союза театральных деятелей.

Как сообщалось, директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявила, что Рижская дума мешает театру выполнять делегированные государством задачи, препятствуя размещению рекламы на русском языке. Она считает действия думы вредными и неэтичными, и театр не исключает судопроизводства. Также Бйорк обратилась в Министерство культуры.

Директор театра подчеркнула, что для его работы очень важна и реклама. Однако при таких действиях думы у театра нет инструмента для обращения ко всей аудитории в городской среде.

Бйорк также пояснила, что у театра сейчас нет визуальной рекламы в городской среде Риги и 1 августа был последний раз, когда Рижское самоуправление согласовывало размещение рекламы спектаклей.

Между тем вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), который ранее призывал внести изменения в нормативные акты, чтобы запретить использование русского языка в городской среде, утверждал, что столичное самоуправление оценивает рекламу и афиши в соответствии с новой интерпретацией Минюста и духом времени.

Наряду с этим в Министерстве культуры отметили, что в коммуникации театра имени Чехова необходимо использовать русский язык для успешного обращения к своему зрителю, а также в общении с аудиторией театр строго соблюдает нормы закона о государственном языке, как информируя о спектаклях, так и обеспечивая перевод спектаклей на государственный язык.

Министерство культуры отмечает, что будет искать решения, чтобы театр имени Чехова мог полноценно обеспечить реализацию своей стратегической цели.

В то же время самоуправление попросило мнение Центра госязыка как компетентного учреждения по этому вопросу.



Видео: Сюжет передачи "900 секунд"

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