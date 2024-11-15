В пятницу, 15 ноября (или утром 16 ноября по латвийскому времени), легендарный Майк Тайсон встретится на ринге со скандальной интернет-знаменитостью Джейком Полом. Дуэль классифицирована как профессиональный бой. Правда, ее правила несколько отличаются от привычных.
Нокауты разрешены? Правила поединка Джейка Пола и Майка Тайсона
Бой начнется 16 ноября ночью, в 2:00 по латвийскому времени. По информации DAZN, Пол и Тайсон выйдут на ринг примерно в 5:00. Дуэль одобрили спортивные комиссии Техаса.
Между Тайсоном и Полом разница в 31 год - крупнейшая в истории профессионального бокса. Бой будет транслировать платформа Netflix, и он пройдет на стадионе AT&T. Это дом клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" вместимостью 80 тысяч зрителей.
58-летний Тайсон проведет свой первый профессиональный боксерский поединок с 2005 года. С тех пор он поддерживал себя в прекрасной физической форме. Четыре года назад Тайсон в показательном поединке соревновался с другой легендой бокса Роем Джонсом-младшим. Дуэль прошла без официального определения победителя, также бойцов попросили избегать нокдаунов.
Хотя правила боя Тайсона и Пола смягчены по сравнению с привычными профессиональными дуэлями, они все же не так облегчены, как в показательных поединках. Нокауты разрешены, и победитель будет назван.
Пол и Тайсон будут использовать перчатки весом 14 унций (почти 400 г), что непривычно много. Тяжеловесы используют в профессиональном боксе перчатки весом в десять унций. Также изменена привычная длина раундов - с трех до двух минут. Дуэль пройдет в восемь раундов - столько же, сколько последние три поединка Пола и показательный бой Тайсона против Джонса-младшего.
Еще на мероприятии состоится долгожданный реванш между Кэти Тейлор и Амандой Серрано. Они будут бороться за пояса чемпионов мира в суперлегком весе (63,5 кг). Тейлор постарается отстоять титулы во Всемирном боксерском совете (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и менее престижной Международной боксерской организации (IBO).
Тейлор и Серрано встречались в апреле 2022 года. После крайне жесткой борьбы Тейлор одержала победу раздельным решением судей. Та дуэль прошла в более низкой весовой категории (61,2 кг).
После первого поединка Серрано одержала пять побед. Четыре из них были в полулегком весе (57 кг), где пуэрториканская спортсменка еще владеет чемпионскими поясами WBO и WBA.
После победы над Серрано Тейлор еще один раз защитила свои титулы в легком весе. После этого она перешла в категорию суперлегкого веса, где со второй попытки победила Шантель Кэмерон.
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