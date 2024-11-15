Нокауты разрешены? Правила поединка Джейка Пола и Майка Тайсона

Бой начнется 16 ноября ночью, в 2:00 по латвийскому времени. По информации DAZN, Пол и Тайсон выйдут на ринг примерно в 5:00. Дуэль одобрили спортивные комиссии Техаса.

Между Тайсоном и Полом разница в 31 год - крупнейшая в истории профессионального бокса. Бой будет транслировать платформа Netflix, и он пройдет на стадионе AT&T. Это дом клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" вместимостью 80 тысяч зрителей.

58-летний Тайсон проведет свой первый профессиональный боксерский поединок с 2005 года. С тех пор он поддерживал себя в прекрасной физической форме. Четыре года назад Тайсон в показательном поединке соревновался с другой легендой бокса Роем Джонсом-младшим. Дуэль прошла без официального определения победителя, также бойцов попросили избегать нокдаунов.

Хотя правила боя Тайсона и Пола смягчены по сравнению с привычными профессиональными дуэлями, они все же не так облегчены, как в показательных поединках. Нокауты разрешены, и победитель будет назван.