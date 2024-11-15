13 ноября 2024 года латвийский спорт был потрясен известием о скоропостижной смерти чемпиона зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года Аугуста Валдиса Василенка. В Госполиции TVNET+ узнал результаты экспертизы по делу о гибели 28-летнего экс-спортсмена.
Для абонентов
Завершена экспертиза после смерти 28-летнего экс-хоккеиста Василенка
13 ноября 2024 года Латвийская федерация хоккея (LHF) объявила о скоропостижной кончине бывшего латвийского хоккеиста. TVNET+ связался с Госполицией, чтобы узнать больше о его смерти.
12 ноября в Госполицию поступила информация о смерти мужчины 1996 года рождения. По информации TVNET+, это был экс-хоккеист Василенок. Госполиция возбудила уголовное дело, были назначены экспертизы.