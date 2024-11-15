Завершена экспертиза после смерти 28-летнего экс-хоккеиста Василенка

13 ноября 2024 года латвийский спорт был потрясен известием о скоропостижной смерти чемпиона зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года Аугуста Валдиса Василенка. В Госполиции TVNET+ узнал результаты экспертизы по делу о гибели 28-летнего экс-спортсмена.