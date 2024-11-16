Актриса, которая покинула Россию, но не избавилась от травли за то, что была готова на компромиссы с властью ради спасения онкобольных детей, в интервью Rus.Postimees рассказала о том, над чем она работает сегодня, как воспринимает происходящее с Россией и почему нет ничего важнее спасения жизни.
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"Многие люди просто не знают, как это клево - отдавать свою любовь": Чулпан Хаматова о том, что она везет в Ригу
Чулпан Хаматова в декабре 2024 года трижды выйдет на сцену в Таллинне. Мы поговорили с ней не только о той ее работе, которая видна снаружи. Актриса ответила и своим хейтерам, и Юрию Шевчуку, который называет ее "божьим человеком".