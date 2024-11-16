В ночь на субботу, 16 ноября, скандально известный боксер и видеоблогер Джейк Пол победил Майка Тайсона убедительным решением судей.
58-летний Тайсон проиграл боксеру-блогеру Джейку Полу
Бой начался довольно ровно. В первые минуты Тайсон выглядел опасно, демонстрируя свойственную ему скорость. Ему даже удалось нанести хороший джеб, который немного ошарашил Пола. Легенда бокса продолжал идти вперед до третьего раунда, когда его возраст стал давать о себе знать. Пол стал наносить все больше и больше ударов, а Тайсон временами выглядел растерянным. Он сильно замедлился и уже не мог серьезно угрожать сопернику.
Пол же не бросался на Тайсона, вел бой медленно, осторожно выбирая мощные удары. Неудивительно, что в тех немногих случаях, когда 58-летний боксер бил, видеоблогера отбрасывало назад. При этом его собственные удары не вызывали у Тайсона особой реакции. В последних раундах усталость Пола стала очевидной, и он просто набирал очки.
27-летний боксер победил единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73). Пол нанес 78 ударов, а Тайсон - только 18.
После боя легендарный боксер заявил, что еще может вернуться на ринг. Он бросил вызов брату Джейка Логану, который не остался в долгу: "Я убью тебя, Майк".
Разница между Тайсоном и Полом составляет 31 год, что является самым большим разрывом в истории профессионального бокса. Бой транслировался стриминговой платформой Netflix и проходил на стадионе AT&T в Арлингтоне (Техас, США), домашней арене команды "Даллас Ковбойз" Национальной футбольной лиги (НФЛ), вместимостью 80 000 зрителей.
По словам одного из промоутеров, компании Most Valuable Promotions, продажи билетов на поединок принесли 17,8 миллиона долларов США (16,88 миллиона евро). Этот бой побил рекорд самого кассового боксерского поединка в США за пределами Лас-Вегаса.
58-летний Тайсон провел свой первый профессиональный боксерский поединок с 2005 года. С тех пор он поддерживал себя в прекрасной физической форме. Четыре года назад Тайсон в показательном поединке состязался с другой легендой бокса - Роем Джонсом-младшим. Дуэль прошла без официального определения победителя, также бойцов попросили избегать нокдаунов.
За время своей карьеры Тайсон провел 58 профессиональных боев, в которых одержал 55 побед, 44 из которых - нокаутом, и потерпел шесть поражений.
Тайсон считается одним из лучших спортсменов всех времен. Он стал первым боксером в истории, который объединил чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF, удачно защищая их в период с 1987 по 1990 год.
Сказать, что 27-летний Пол менее опытный, чем Тайсон - ничего не сказать. За свою профессиональную карьеру Пол провел всего 11 боев, в которых одержал десять побед. Он прославился на интернет-платформах Vine и YouTube.
Его критикуют за бои с боксерами маленького роста или в возрасте.
Еще одно бойцовское шоу, транслировавшееся на Netflix, включало долгожданный матч-реванш в женском суперлегком весе (63,5 кг) между Кэти Тейлор и Амандой Серрано. Бой прошел в чрезвычайно захватывающей атмосфере в течение десяти раундов и уже заслужил похвалу как один из лучших в истории женского бокса.
Результат, однако, омрачил восторг, вызванный поединком. Вопреки мнению зрителей и обозревателей, единогласным решением судей (все трое - 95-94) победила Тейлор. Она нанесла на 100 ударов меньше, чем ее соперница (217-324), а также совершила несколько нарушений при ударах головой.
Тейлор одержала вторую победу над Серрано, сохранив свои титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и менее престижной Международной боксерской организации (IBO).
Тейлор и Серрано встречались в апреле 2022 года. После крайне жесткой борьбы Тейлор одержала победу раздельным решением судей. Та дуэль прошла в более легкой весовой категории (61,2 кг).
Серрано также владеет чемпионскими поясами WBO и WBA в полулегком весе (57 кг).
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