58-летний Тайсон проиграл боксеру-блогеру Джейку Полу

Разница между Тайсоном и Полом составляет 31 год, что является самым большим разрывом в истории профессионального бокса. Бой транслировался стриминговой платформой Netflix и проходил на стадионе AT&T в Арлингтоне (Техас, США), домашней арене команды "Даллас Ковбойз" Национальной футбольной лиги (НФЛ), вместимостью 80 000 зрителей.

По словам одного из промоутеров, компании Most Valuable Promotions, продажи билетов на поединок принесли 17,8 миллиона долларов США (16,88 миллиона евро). Этот бой побил рекорд самого кассового боксерского поединка в США за пределами Лас-Вегаса.

58-летний Тайсон провел свой первый профессиональный боксерский поединок с 2005 года. С тех пор он поддерживал себя в прекрасной физической форме. Четыре года назад Тайсон в показательном поединке состязался с другой легендой бокса - Роем Джонсом-младшим. Дуэль прошла без официального определения победителя, также бойцов попросили избегать нокдаунов.

За время своей карьеры Тайсон провел 58 профессиональных боев, в которых одержал 55 побед, 44 из которых - нокаутом, и потерпел шесть поражений.

Тайсон считается одним из лучших спортсменов всех времен. Он стал первым боксером в истории, который объединил чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF, удачно защищая их в период с 1987 по 1990 год.