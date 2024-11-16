Скончался композитор Ромуальд Калсонс

"Ромуальд Калсонс был не только плодовитым автором колоритных музыкальных произведений, прекрасным инструменталистом, тонмейстером радио с 16-летним стажем, острым слухом и тонким чувством такта, но и дирижером, пианистом и учителем многих очень ярких композиторов молодого поколения. Среди его учеников - Алвил Алтманис, Кристап Петерсонс, Санта Ратниеце, Сабине Кезбере", - говорится в публикации Latvijas Radio 3.

В 2018 году Калсонс стал лауреатом главной премии в области классической музыки, "Больших музыкальных призов", за жизненные достижения.

Прощание с Ромуальдом Калсонсом состоится в пятницу, 22 ноября. Место и время будут уточнены.

TVNET GRUPA выражает глубочайшие соболезнования семье Калсонса и поклонникам его таланта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!