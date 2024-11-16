Фото Состоялась латвийская премьера нового фильма Юриса Курсиетиса "Благородные"

Фильм "Благородные" рассказывает историю всемирно известной немецкой органистки Анны и ее латышского мужа Андриса, главы крупной государственной компании в Латвии. После концерта Анны в Германии они возвращаются в Латвию, чтобы отпраздновать ее день рождения, но тут же узнают, что Андрис замешан в коррупционном скандале. По мере того как давление СМИ усиливается, Андрис испытывает огромный стресс, в то время как Анна вынуждена бороться с испорченной репутацией своего мужа и ее влиянием на собственную карьеру музыканта.