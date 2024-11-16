В пятницу, 15 ноября, в торжественной атмосфере, собрав международную команду фильма, знаменитостей, друзей и любителей кино, в кинотеатре Forum Cinemas состоялась премьера фильме режиссера Юриса Курсиетиса "Благородные" (Cildenie). С субботы, 16 ноября, фильм можно посмотреть в кинотеатрах по всей Латвии.
Фото ⟩ Состоялась латвийская премьера нового фильма Юриса Курсиетиса "Благородные"
Мировая премьера нового фильма режиссера фильмов "Модрис", Олег", и "Советские джинсы" - саркастической драмы "Благородные" - состоялась 14 ноября на Международном таллиннском кинофестивале "Черные ночи", и в пятницу, 15 ноября, он начал путь к зрителям в Латвии.
В премьере фильма приняли участие творческая команда и исполнители главных ролей Йоханна Вокалек и Юрис Жагарс, а также остальные актеры: Эгонс Домбровскис, Герда Эмбуре, Дайнис Грубе, Пекка Странг (Финляндия), Ханна Хилсдорф (Германия) и Гиоргос Пирпассопулос (Греция).
На премьере фильма "Благородные" также присутствовала всемирно известная органистка Ивета Апкална, которая является прототипом главной героини фильма Анны. Она обучила главную актрису игре на органе, записала саундтрек и приняла участие в съемочном процессе.
Видео: Ивета Апкална делится первыми впечатлениями после премьеры фильма
Смотрите ближайшие показы фильма "Благородные" здесь.
Фильм "Благородные" рассказывает историю всемирно известной немецкой органистки Анны и ее латышского мужа Андриса, главы крупной государственной компании в Латвии. После концерта Анны в Германии они возвращаются в Латвию, чтобы отпраздновать ее день рождения, но тут же узнают, что Андрис замешан в коррупционном скандале. По мере того как давление СМИ усиливается, Андрис испытывает огромный стресс, в то время как Анна вынуждена бороться с испорченной репутацией своего мужа и ее влиянием на собственную карьеру музыканта.
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