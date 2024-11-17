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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

За сожжение флага Латвии подросток помещен под надзор пробации

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Флаг Латвии
Флаг Латвии Фото: Edijs Pālens / LETA

За сожжение флага Латвии прокуратура применила меру пресечения в виде надзора пробации к некоему подростку, свидетельствует публично доступное решение прокуратуры.

В мае этого года подросток взял в одной из средних школ Латвии государственный флаг и отнес его на кострище, расположенное неподалеку в школьном парке.

Там он зажигалкой поджег флаг и таким образом уничтожил его.

Обвиняемый ранее не был судим. Свою вину в содеянном он полностью признал и раскаялся.

Прокуратура вынесла решение о применении к подростку надзора пробации сроком на один год.

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