Шольц отметил, что разговор был важен для того, чтобы развеять иллюзии Путина. По его словам, российский лидер мог ошибочно предполагать, что Запад утратит решимость поддерживать Украину.

Эти слова канцлер произнес журналистам в берлинском аэропорту, перед вылетом на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Канцлер рассказал, что беседа с Путиным была "очень подробной", однако подтвердилась неизменность позиции российского президента. Взгляды Путина на конфликт, по словам Шольца, практически не изменились.

"Это плохие новости", - коротко резюмировал он.

Шольц также коснулся политической подоплеки своих действий. Он указал, что в условиях возвращения Дональда Трампа на пост президента США Европе важно сохранять инициативу в диалоге с Россией. Канцлер считает, что было бы ошибкой, если бы контакты с Путиным поддерживала только Америка, в то время как европейские лидеры этого избегают.

Шольц подчеркнул неизменную поддержку Украины. Он заверил, что Берлин никогда не будет принимать решения о прекращении войны без участия Киева.

"Украина может рассчитывать на нас. Ни одно решение не будет принято за спиной Украины", - заявил канцлер.

Власти Украины отнеслись к звонку Шольца с долей скепсиса. В Киеве этот разговор назвали "попыткой умиротворения агрессора", которая не способствует реальному продвижению к миру.

Этот часовой разговор стал первым контактом между лидерами Германии и России с декабря 2022 года. Тогда Шольц также призывал Путина к дипломатическому разрешению конфликта и выводу российских войск из Украины. Однако ни тогда, ни сейчас диалог не привел к заметным изменениям.

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