ФОТО Сборная Латвии уступила Армении победу в важном матче

Второй тайм начался с быстрого успеха Армении. На 48-й минуте Эдуард Сперцян отправил мяч в ворота после точного навеса Лукаса Селараяна. Латвия усилила игру за счет замен и сравняла счет на 71-й минуте. Дмитрий Зеленков, находясь в штрафной, выдал передачу на Улдрикиса, который, стоя спиной к воротам, технично отправил мяч в сетку.

Однако радость латвийских болельщиков была недолгой. Уже на 75-й минуте Армения вновь вышла вперед: после неудачной игры Цыганика с отскочившим мячом Артур Миранян добил его в ворота с близкого расстояния.

На 81-й минуте капитан сборной Латвии Кристер Тоберс получил травму и был вынужден покинуть поле. Армения пыталась развить успех, однако латвийская защита справлялась. Под занавес встречи латвийцы захватили инициативу, но создать реальную угрозу у ворот соперника не удалось.

После шести игр в группе C4 лидером стала Северная Македония, набравшая 16 очков и обеспечившая выход в дивизион B. Армения завершила этап на втором месте с семью очками, Фарерские острова - на третьем с шестью, а Латвия оказалась последней, заработав четыре очка.

Поражение оставляет сборной Латвии шанс побороться за сохранение места в дивизионе C. Конечный состав участников стыковых матчей станет известен после завершения игр других групп, где в борьбе за выживание участвуют Люксембург, Азербайджан и Литва.

Дебют в дивизионе C для Латвии оказался непростым. Команда проиграла Армении (1:4) и Северной Македонии (0:3), сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1) и обыграла их дома (1:0).

Победитель группы получает повышение в дивизион B, а команда, занявшая последнее место, вынуждена участвовать в стыковых матчах, чтобы избежать понижения в дивизион D.

Главный тренер Паоло Николато руководит сборной вместе с помощниками Массимо Паганином и Александром Цауней. Физическую подготовку обеспечивает Винченцо Пинколини, а за вратарей отвечает Андрей Ванин. Видеоанализ игр проводят Леонардо Карлетти и Илья Щаницын.

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