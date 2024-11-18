Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: люди могут вести себя странно и непредсказуемо

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Самое главное на этой динамичной и благоприятной неделе - уметь защитить себя от чужой негативной энергии, предупреждают астрологи DailyHoro.
Самое главное на этой динамичной и благоприятной неделе - уметь защитить себя от чужой негативной энергии, предупреждают астрологи DailyHoro.
Люди могут вести себя странно и непредсказуемо. Многие из них будут настроены достаточно агрессивно из-за повышенной энергетики, из-за чего могут рушиться планы, возникать новые конфликты. Эксперты советуют абстрагироваться от негатива, исходящего от окружающих.
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