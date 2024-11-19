Уже 28 октября в социальных сетях замелькали сообщения о том, что в магазинах появились рождественские товары, сообщает Latvijas Avīze.
Почему в магазинах так рано появляются рождественские товары? Отвечают торговцы
Пока одни покупатели от этого в ужасе, другие пользуются возможностью заблаговременно купить подарки и украшения.
А что думают сами магазины?
В магазинах Lidl рождественские товары продавались уже в конце октября. Руководитель проектов по связям с общественностью Lidl Latvija Элина Шакирова отмечает, что это связано с привычками покупателей.
Многие тщательно планируют свой бюджет и предпочитают готовиться к праздникам заранее.
"Мы видим, что покупатели начинают приобретать праздничные товары, как только они появляются в магазинах. В том, что рождественские товары появляются в магазинах Lidl за несколько месяцев до праздников, нет ничего необычного - такая практика существует во многих странах мира. Например, британский магазин премиум-товаров Harrods открыл специальный рождественский магазин в Лондоне еще в начале августа", - отмечает Шакирова.
Сеть Maxima также в предрождественский период меняет свой ассортимент в соответствии с привычками покупателей. Как отметила руководитель по связям с общественностью Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, многие покупатели предпочитают планировать покупки заранее, а не откладывать их на последний момент.
Кроме того, с наступлением ранней темноты увеличивается спрос на гирлянды и другой декор с подсветкой, поэтому Maxima выставляет эти товары уже в начале осени.
Как показывают опросы и анализ привычек покупателей за предыдущие годы, люди начинают приобретать праздничные товары все раньше и раньше - около трети покупают рождественские товары еще до 18 ноября.
"Ассортимент, который мы будем предлагать, мы начинаем планировать еще в январе. Это позволяет нам своевременно заказать необходимое количество и предложить самые популярные товары по низким ценам", - говорит Дупате-Угуле.
Руководитель по общественным отношениям сети Rimi Инга Бите также согласна с тем, что во всем мире существует тенденция начинать продажу рождественских товаров еще в октябре.
В Латвии на эту тенденцию влияет празднование 18 ноября, и Rimi начинает предлагать рождественские товары ориентировочно в неделю государственных праздников. Привычки покупателей свидетельствуют о том, что многие начинают подготовку к праздничному сезону раньше, что связано с продуманным управлением личными финансами.
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