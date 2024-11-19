Почему в магазинах так рано появляются рождественские товары? Отвечают торговцы

Пока одни покупатели от этого в ужасе, другие пользуются возможностью заблаговременно купить подарки и украшения.

А что думают сами магазины?

В магазинах Lidl рождественские товары продавались уже в конце октября. Руководитель проектов по связям с общественностью Lidl Latvija Элина Шакирова отмечает, что это связано с привычками покупателей.

Многие тщательно планируют свой бюджет и предпочитают готовиться к праздникам заранее.

"Мы видим, что покупатели начинают приобретать праздничные товары, как только они появляются в магазинах. В том, что рождественские товары появляются в магазинах Lidl за несколько месяцев до праздников, нет ничего необычного - такая практика существует во многих странах мира. Например, британский магазин премиум-товаров Harrods открыл специальный рождественский магазин в Лондоне еще в начале августа", - отмечает Шакирова.