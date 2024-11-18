airBaltic планирует пролететь над Даугавой рядом с набережной 11 Ноября на самолете Airbus A220-300, который будет раскрашен в красно-бело цвета латвийского флага.

Самолет airBaltic можно будет увидеть во время военного парада, который начнется в 13.30.

Неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, низкая облачность, осадки или плохая видимость, могут повлиять на возможность совершения низкого пролета над набережной 11 Ноября.

Если погодные условия не будут плохими, то полет может быть отменен по соображениям безопасности.

AirBaltic уже в пятый раз участвует в праздничном параде.

Представители компании сообщают, что в 2018 году, в рамках празднования столетия Латвии, airBaltic преподнесла Латвии подарок - самолет Airbus A220-300 в особом красно-белом цвете.

В апреле 2023 года авиакомпания получила второй самолет Airbus A220-300, оформленный в цветах латвийского флага.

В прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и совершила 44,1 тыс. рейсов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Также сообщалось, что аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, а компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.

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