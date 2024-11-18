Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россия и Турция входят в G20, а Украина - нет. Зеленский не будет участвовать в саммите, поскольку, как пишет Bloomberg, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "проигнорировал все более отчаянные просьбы Зеленского о приглашении".

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не поедет на саммит, чтобы не "сорвать" работу встречи из-за того, что в отношении него действует международный ордер на арест. Бразилия и Россия состоят в БРИКС.

Усилия по мирному урегулированию войны

В последнее время союзники Украины усилили попытки убедить Украину и Россию вступить в переговоры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 15 ноября провел первый за два года телефонный разговор с Путиным. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что может поговорить с Путиным, но только когда "контекст" для этого будет подходящим. Макрон считает, что Путин не хочет мира и не готов к мирным переговорам.

Владимир Зеленский в интервью изданию "Суспильне" 16 ноября заявил, что украинские власти "должны сделать все", чтобы война закончилась дипломатическим путем в 2025 году.

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