Фото и видео Речь президента и гимн: торжественное мероприятие у памятника Свободы собрало сотни людей

В концерте приняли участие Гинта Криевкална, Грета Грантиня, Андрис Эрглис и Раймонд Целмс. После концерта, в 20:00, к собравшимся обратился президент Латвии Эдгар Ринкевич, состоялось исполнение государственного гимна Латвии, а в конце мероприятия всех порадовало лазерное световое представление.

"Праздновать свободу - большое счастье. Наши предки были бы рады, что мы празднуем. За всех нас: здесь и по всей Латвии. За нас в огромном мире. Они были бы рады, ведь наш праздник сегодня придает смысл их делам. Наша обязанность - работать так, чтобы за нас радовалась и нами гордилась и Латвия будущего", - сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что 106 лет назад перед нашими предками было море неизвестности. Но они предпочли строить Латвию. И в работе появилась смелость. Смелость защищать свою страну. Смелость, поглотившая неизвестность.

"Да, иногда были сомнения. Иногда в затылок дышала тревога. Иногда из зеркала смотрели равнодушие и безнадежность. И это просто по-человечески. Сомнения и страх делают нас людьми. Но вместе мы должны преодолеть их. Потому что смелость и уверенность делают нас сильной, свободной, независимой Латвией", - заявил Ринкевич.

Президент, обращаясь к собравшимся, сказал, что собравшихся объединяет Латвия - наше отечество и свобода.

В своем выступлении он призвал бороться за Латвию, беречь свою независимость и друг друга. Кроме того, президент призвал жителей гордиться своей свободой и гордиться друг другом.

Фото: завершающее мероприятие празднования 18 ноября

Лазерное шоу у памятника Свободы:

Торжественное мероприятие у памятника Свободы:

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