Сегодня, 18 ноября, по всей Латвии мы отмечали 106-летие нашей страны. В Риге прошел масштабный военный парад, которым впервые в истории командовала женщина, полковник Антонина Блёдоне. Кроме того, в центре Риги прошло факельное шествие и состоялось торжественное мероприятие у памятника Свободы. TVNET предлагает оглянуться на этот день и посмотреть специально подготовленный видеообзор событий этого дня!
Видео ⟩ Победа света над тьмой: праздник 18 ноября в видеообзоре TVNET
Уже сообщалось, что по всей Латвии прошли различные праздничные мероприятия в честь 106-летия Латвийской Республики.
Поздравляем нашу Латвию!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!