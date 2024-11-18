Видео Победа света над тьмой: праздник 18 ноября в видеообзоре TVNET

Сегодня, 18 ноября, по всей Латвии мы отмечали 106-летие нашей страны. В Риге прошел масштабный военный парад, которым впервые в истории командовала женщина, полковник Антонина Блёдоне. Кроме того, в центре Риги прошло факельное шествие и состоялось торжественное мероприятие у памятника Свободы. TVNET предлагает оглянуться на этот день и посмотреть специально подготовленный видеообзор событий этого дня!