ВИДЕО Мерзликин признан звездой в игре НХЛ

"Блю Джекетс" выиграли со счетом 5–1 (3–0, 0–1, 2–0), что принесло бостонской команде третье поражение подряд.

Мерзликин отразил 28 из 29 бросков соперника, или 96,6%, и был признан самой яркой звездой матча.

Матье Оливье и Джастин Дэнфорд забили гостям по два гола, также отличились Дмитрий Воронков, Хайме ван Римсдик и Егор Чинахов.

В "Брюинз" единственный точный бросок сделал Чарли Койл в конце второго периода.

В этом сезоне Мерзликин защищал ворота "Блю Джекетс" в десяти матчах, четыре из которых команда выиграла, один из них - "всухую". Вратарь пропускал в среднем 2,72 шайбы за матч и отразил 90,5% бросков.

С 16 очками в 18 матчах "Блю Джекетс" занимают 14-е место в Восточной конференции и свой следующий матч проведут в четверг против команды "Тампа-Бэй Лайтнинг", за которую играет латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс.