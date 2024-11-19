ВИДЕО Российский хоккеист Овечкин повторил рекорд НХЛ

В двух последних играх он забил пять голов, а всего в этом сезоне на его счету уже 15 точных бросков в 18 играх.



Сейчас Овечкин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Ему осталось забить всего 26 голов до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола).

