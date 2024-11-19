Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в понедельник забил два гола в победном матче против хоккейного клуба Юты (счет игры 6:2 - 3:1, 1:1, 2:0) и повторил рекорд НХЛ, забив голы 178 вратарям НХЛ.
ВИДЕО ⟩ Российский хоккеист Овечкин повторил рекорд НХЛ
Коннор Ингрэм стал 178-м вратарем, которому Александр Овечкин забил в НХЛ. Таким образом, он повторил рекорд легендарного Яромира Ягра.
Комментаторы отмечают отличную форму 39-летнего российского спортсмена.
В двух последних играх он забил пять голов, а всего в этом сезоне на его счету уже 15 точных бросков в 18 играх.
Сейчас Овечкин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Ему осталось забить всего 26 голов до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!