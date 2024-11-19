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ВИДЕО Российский хоккеист Овечкин повторил рекорд НХЛ

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Фото: Reuters/ScanPix

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в понедельник забил два гола в победном матче против хоккейного клуба Юты (счет игры 6:2 - 3:1, 1:1, 2:0) и повторил рекорд НХЛ, забив голы 178 вратарям НХЛ.

Коннор Ингрэм стал 178-м вратарем, которому Александр Овечкин забил в НХЛ. Таким образом, он повторил рекорд легендарного Яромира Ягра.

Комментаторы отмечают отличную форму 39-летнего российского спортсмена. 

В двух последних играх он забил пять голов, а всего в этом сезоне на его счету уже 15 точных бросков в 18 играх.

Сейчас Овечкин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Ему осталось забить всего 26 голов до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола).
 

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