Видео На Южном мосту мотоциклист значительно превысил скорость и получил суровое наказание

Следует отметить, что разрешенная на данном участке скорость движения составляет 70 км/ч, в связи с чем водитель мотоцикла превысил разрешенную скорость движения более чем на 80 км/ч.

Правоохранители остановили водителя, и он был привлечен к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения. Водитель мотоцикла оштрафован на 1400 евро, а также лишен права управления транспортным средством на 12 месяцев.

Добавим, что за превышение разрешенной скорости движения более 70 километров в час применяется штраф для водителя транспортного средства в размере от 1400 до 2000 евро, а водитель лишается права управления транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев.

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