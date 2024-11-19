15 ноября, около 14:00, сотрудников отдела специальных заданий Бюро по управлению безопасностью движения Госполиции, осуществляя ежедневный надзор за движением, зафиксировали некоего водителя мотоцикла BMW, который ехал на скорости 157 км/ч по Южному мосту в направлении от ул. Баускас в сторону ул. Латгалес.
Видео ⟩ На Южном мосту мотоциклист значительно превысил скорость и получил суровое наказание
Следует отметить, что разрешенная на данном участке скорость движения составляет 70 км/ч, в связи с чем водитель мотоцикла превысил разрешенную скорость движения более чем на 80 км/ч.
Правоохранители остановили водителя, и он был привлечен к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения. Водитель мотоцикла оштрафован на 1400 евро, а также лишен права управления транспортным средством на 12 месяцев.
Добавим, что за превышение разрешенной скорости движения более 70 километров в час применяется штраф для водителя транспортного средства в размере от 1400 до 2000 евро, а водитель лишается права управления транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!