Вт, 19.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs

Семейные врачи будут уведомлены о всех посещениях больницы детьми

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Помещения Детской клинической университетской больницы
Помещения Детской клинической университетской больницы Фото: Evija Trifanova/LETA

Со следующего года детская клиническая университетская больница (BKUS) должна будет информировать семейного врача о случаях, когда ребенок получит помощь в приемном отделении больницы, но не будет госпитализирован, постановило во вторник правительство - LETA.

Информация будет вводиться в Электронную систему E-Veselība. Таким образом в Министерстве здравоохранения надеются сократить количество случаев повторного попадания детей в больницу.

Этот порядок обеспечит семейным врачам полную информацию об оказанных ребенку услугах и рекомендациях специалистов по дальнейшему уходу за здоровьем ребенка в амбулаторных условиях, подчеркнули в ведомстве.

Медики BKUS считают, что такой подход сократит случаи повторного попадания детей в больницу, в том числе в контексте лечения зависимостей.

Ранее родители не всегда сообщали семейным врачам о помощи, оказанной в приемном отделении больницы, и полученных рекомендациях, что приводило к перебоям в детском здравоохранении.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх