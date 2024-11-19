Со следующего года детская клиническая университетская больница (BKUS) должна будет информировать семейного врача о случаях, когда ребенок получит помощь в приемном отделении больницы, но не будет госпитализирован, постановило во вторник правительство - LETA.
Семейные врачи будут уведомлены о всех посещениях больницы детьми
Информация будет вводиться в Электронную систему E-Veselība. Таким образом в Министерстве здравоохранения надеются сократить количество случаев повторного попадания детей в больницу.
Этот порядок обеспечит семейным врачам полную информацию об оказанных ребенку услугах и рекомендациях специалистов по дальнейшему уходу за здоровьем ребенка в амбулаторных условиях, подчеркнули в ведомстве.
Медики BKUS считают, что такой подход сократит случаи повторного попадания детей в больницу, в том числе в контексте лечения зависимостей.
Ранее родители не всегда сообщали семейным врачам о помощи, оказанной в приемном отделении больницы, и полученных рекомендациях, что приводило к перебоям в детском здравоохранении.
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