Семейные врачи будут уведомлены о всех посещениях больницы детьми

Информация будет вводиться в Электронную систему E-Veselība. Таким образом в Министерстве здравоохранения надеются сократить количество случаев повторного попадания детей в больницу.

Этот порядок обеспечит семейным врачам полную информацию об оказанных ребенку услугах и рекомендациях специалистов по дальнейшему уходу за здоровьем ребенка в амбулаторных условиях, подчеркнули в ведомстве.

Медики BKUS считают, что такой подход сократит случаи повторного попадания детей в больницу, в том числе в контексте лечения зависимостей.

Ранее родители не всегда сообщали семейным врачам о помощи, оказанной в приемном отделении больницы, и полученных рекомендациях, что приводило к перебоям в детском здравоохранении.

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