Рижское самоуправление провело все предварительные работы, чтобы в ближайшие пять лет привести в порядок рижские мосты, заявил во вторник, 19 ноября, на пресс-конференции после обследования строительных работ на мосту Йорга Земитана председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
В Риге планируют ремонт мостов. Как это повлияет на движение транспорта?
Политик подчеркнул, что с перестройки Земитанского моста начался капитальный ремонт рижских мостов. По мнению градоначальника, очевидно, что работы стремительно продвигаются.
Перестройка мостов - это не тот процесс, который можно завершить за несколько недель, отметил Кирсис, добавив, что перед началом реального строительства много невидимой работы: это переговоры с правительством о финансировании, проектирование и другие.
Сейчас в Риге строится путепровод на Кундзиньсале и скоро начнутся работы четвертой очереди Южного моста. Кроме того, планируется капитальный ремонт моста ВЭФ, или Воздушного моста, и путепровода улицы Вайрога.
Кирсис пообещал, что работы будут планироваться последовательно, чтобы сопровождающие их ограничения движения оказали как можно меньшее влияние на город.
Работы по перестройке Земитанского моста разделены на три этапа, и на каждом из этапов участникам движения будут обеспечены две полосы движения в каждом направлении. На каждый этап в среднем будет отведено шесть месяцев.
Сейчас идет демонтаж барьеров на путепроводе, а также демонтаж проезжей части и бетонных конструкций до пролетных балок в средней части моста. Весной запланирована подготовка бетонной поверхности проезжей части, укладка гидроизоляции и строительство асфальтобетонного покрытия.
На втором этапе строительства, который, согласно предварительным данным, может начаться в мае следующего года, планируется пустить движение частично по обновленной средней части путепровода и левой стороне моста, пока на правой стороне будут вестись строительные работы. На этом участке будут проводиться такие же работы, как и на первом этапе, дополнительно будут демонтированы опоры контактных сетей трамваев и установлены временные столбы.
На третьем этапе планируется направить движение по обновленной части путепровода, а строительные работы вести на левой стороне моста, дополнительно построив карнизы и лестницы.
В Риге этой осенью начались работы по перестройке моста Йорга Земитана. Оснащение зоны строительных работ соответствующими дорожными знаками, горизонтальной разметкой дороги и ограничительными элементами
будет происходить постепенно, поэтому на первых этапах в "часы пик" движение будут регулировать регулировщики движения.
Планируется, что на перестройку Земитанского моста может уйти примерно полтора года с начала строительных работ.
Летом на внеочередном заседании Рижская дума решила взять заем в размере 20,5 млн евро на перестройку Земитанского моста.
Перестройка моста обойдется в общую сумму до 24,2 млн евро, из них софинансирование самоуправления должно составить 3,6 млн евро.
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