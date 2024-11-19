В Риге планируют ремонт мостов. Как это повлияет на движение транспорта?

Политик подчеркнул, что с перестройки Земитанского моста начался капитальный ремонт рижских мостов. По мнению градоначальника, очевидно, что работы стремительно продвигаются.

Перестройка мостов - это не тот процесс, который можно завершить за несколько недель, отметил Кирсис, добавив, что перед началом реального строительства много невидимой работы: это переговоры с правительством о финансировании, проектирование и другие.

Сейчас в Риге строится путепровод на Кундзиньсале и скоро начнутся работы четвертой очереди Южного моста. Кроме того, планируется капитальный ремонт моста ВЭФ, или Воздушного моста, и путепровода улицы Вайрога.

Кирсис пообещал, что работы будут планироваться последовательно, чтобы сопровождающие их ограничения движения оказали как можно меньшее влияние на город.

Работы по перестройке Земитанского моста разделены на три этапа, и на каждом из этапов участникам движения будут обеспечены две полосы движения в каждом направлении. На каждый этап в среднем будет отведено шесть месяцев.