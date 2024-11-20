Андерс Брейвик поддержал Россию. 13 лет назад он убил 77 человек

19 ноября стартовало трехдневное заседание суда прямо в норвежской тюрьме, где содержится террорист. Брейвик просит освободить его из-под стражи.

"Он описал свои тюремные условия как "пытки" и предложил план, в котором выразил готовность сотрудничать с государством для предотвращения нападений со стороны его сторонников. Однако он также заявил: "Если меня освободят, я покину Норвегию как можно скорее", - сообщает норвежское издание Dagbladet.

Убийца предстал перед судом с выбритой буквой Z на голове и плакатом в поддержку Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Андерс Брейвик в суде 19 ноября. Террорист, убивший 77 человек, просит об условно-досрочном освобождении. В суд мужчина пришел с выбритой на голове буквой Z и плакатом с требованием создать в России "центр для убежища". Фото: AFP / Scanpix

"Поддержите Китай, Россию, Иран и Северную Корею! Создайте центры предоставления убежища в Шанхае, Санкт-Петербурге, Тегеране и Пхеньяне!", - в частности написано на плакате в руках террориста.

В суде Брейвик использовал жест, "символизирующий превосходство белой расы", отмечает Dagbladet. При этом адвокат убийцы, Эйстейн Сторвик, рекомендовал клиенту отказаться от подобных символов, чтобы выразить уважение к суду. Однако Брейвик продолжает заявлять, что он говорит от имени ультра правых сил.