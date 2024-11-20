Убийца, на руках которого кровь 77 убитых им мирных жителей, пытается убедить норвежское правосудие, что он больше не опасен, обещает сотрудничество, но в суд пришел с выбритой на голове буквой Z, которую используют оккупационные войска РФ в Украине и путинская пропаганда, сообщает Rus.Postimees.
Андерс Брейвик поддержал Россию. 13 лет назад он убил 77 человек
19 ноября стартовало трехдневное заседание суда прямо в норвежской тюрьме, где содержится террорист. Брейвик просит освободить его из-под стражи.
"Он описал свои тюремные условия как "пытки" и предложил план, в котором выразил готовность сотрудничать с государством для предотвращения нападений со стороны его сторонников. Однако он также заявил: "Если меня освободят, я покину Норвегию как можно скорее", - сообщает норвежское издание Dagbladet.
Убийца предстал перед судом с выбритой буквой Z на голове и плакатом в поддержку Китая, России, Ирана и Северной Кореи.
"Поддержите Китай, Россию, Иран и Северную Корею! Создайте центры предоставления убежища в Шанхае, Санкт-Петербурге, Тегеране и Пхеньяне!", - в частности написано на плакате в руках террориста.
В суде Брейвик использовал жест, "символизирующий превосходство белой расы", отмечает Dagbladet. При этом адвокат убийцы, Эйстейн Сторвик, рекомендовал клиенту отказаться от подобных символов, чтобы выразить уважение к суду. Однако Брейвик продолжает заявлять, что он говорит от имени ультра правых сил.
Вместе с тем Брейвик только что был признан вменяемым.
"Отчет, подготовленный психиатром Пиа Йорде Лёвгрен и психологом Коре Нонстадом, подтверждает вменяемость Брейвика. Это первая внешняя экспертиза с 2012 года. По словам адвоката Брейвика, она будет играть ключевую роль в процессе", - сообщает газета.
Это не первая попытка Брейвика выйти из тюрьмы раньше срока. Предыдущее прошение об освобождении суд отклонил в феврале 2022 года. Тогда Брейвик также приносил в суд плакат с националистическими лозунгами и вскидывал руку в нацистском приветствии.
22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял 77 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Более 150 человек тогда получили ранения. Во время суда приговорившего террориста к максимально возможному в Норвегии 21 году лишения свободы, Брейвик признался в совершенных преступлениях, но раскаяться отказался.
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