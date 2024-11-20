От украинских медиков могут требовать знания латышского, но только через 3 года работы

Министерство здравоохранения внесло предложения, что работники сферы здравоохранения и фармацевты из Украины через три года работы в Латвии должны будут подтвердить свое знание языка на уровень B1.

Депутаты признали, что с пациентами нужно общаться на латышском языке и поддержали это предложение.

Представитель Минздрава Даце Рога отметила, что в 2025 году новые требования о знании языка могут коснуться 142 украинских медиков, которые прибыли в Латвию в 2022 году.

Даце Рога признала, что уровень владения государственным языком у медиков может быть разным. Но при этом отметила, что уровень В1 не самый высокий.

Также депутаты поддержали выделение 65 млн евро на поддержку гражданского населения Украины в Латвии.

Выделенные деньги предназначены для того, чтобы дать беженцам жилье и пропитание, обеспечить их медикаментами, а также оплатить сверхурочные работникам сиротских судов и муниципальных социальных служб.

Сейчас в Латвии зарегистрировано 46 тыс. граждан Украины, которым предоставлен статус временной защиты.

Планируется, что в следующем году в Латвию могут прибыть еще 6-8 тыс. граждан Украины

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