Во вторник, 19 ноября, депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции приняли решение о том, медицинский персонал из Украины, который работает в Латвии более трех лет, должен будет подтвердить владение латышским языком. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на Латвийское радио.
От украинских медиков могут требовать знания латышского, но только через 3 года работы
Министерство здравоохранения внесло предложения, что работники сферы здравоохранения и фармацевты из Украины через три года работы в Латвии должны будут подтвердить свое знание языка на уровень B1.
Депутаты признали, что с пациентами нужно общаться на латышском языке и поддержали это предложение.
Представитель Минздрава Даце Рога отметила, что в 2025 году новые требования о знании языка могут коснуться 142 украинских медиков, которые прибыли в Латвию в 2022 году.
Даце Рога признала, что уровень владения государственным языком у медиков может быть разным. Но при этом отметила, что уровень В1 не самый высокий.
Также депутаты поддержали выделение 65 млн евро на поддержку гражданского населения Украины в Латвии.
Выделенные деньги предназначены для того, чтобы дать беженцам жилье и пропитание, обеспечить их медикаментами, а также оплатить сверхурочные работникам сиротских судов и муниципальных социальных служб.
Сейчас в Латвии зарегистрировано 46 тыс. граждан Украины, которым предоставлен статус временной защиты.
Планируется, что в следующем году в Латвию могут прибыть еще 6-8 тыс. граждан Украины
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