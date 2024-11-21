С 15 по 18 ноября в столице Латвии после длительного перерыва вновь состоялся фестиваль света Staro Rīga. Это событие, прошедшее в праздничные дни, вызвало у жителей и гостей города противоречивые впечатления.

Впервые его маршрут выходил за пределы центральной части города, захватывая левый берег Даугавы.

Журналисты TVNET+ побывали на фестивале и поделились своими наблюдениями.

Посещение фестиваля началось в первый вечер в 18:00. Было важно успеть в хорошую погоду, так как мероприятие длилось всего четыре дня с 17:00 до 23:00.

Стартовав у памятника Свободы, мы направились через Старый город к Пардаугаве.

На правом берегу Даугавы единственным действительно эффектным объектом...