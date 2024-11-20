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Alexandra Nekrasova

Орудуют воры: жителей Риги призывают проверить могилы близких

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Могила на кладбище. Иллюстративное фото.
Могила на кладбище. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В последние месяцы в Рижском крае орудуют кладбищенские воры, сообщает самоуправление Олайнского края.

Кражи были обнаружены в Олайнском, Марупском, Кекавском и Огрском краях.

Госполиция и самоуправление Олайнского края призывают близких обследовать могилы близких и, констатировав факт кражи, незамедлительно сообщить в Южный участок Рижского регионального управления полиции, позвонив по телефону 67950255 или 110 или отправив электронное письмо по адерсу pierigasdienvidi@riga.vp.gov.lv.

Также жителей призывают сообщать в случае, если были замечены подозрительные лица с автомобилями вблизи кладбищ.

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