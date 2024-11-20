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Alexandra Nekrasova

"Черный день" на латвийских дорогах: 109 ДТП, двое погибших

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Дорога в Латвии. Иллюстративное фото
Дорога в Латвии. Иллюстративное фото Фото: VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

В среду, 20 ноября, с 6:00 до 18:00 в Латвии было зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших, пять ДТП с пострадавшими и два ДТП с погибшими, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В частности, утром в Кулдиге, по предварительным данным, водителю автомобиля Volvo стало плохо во время движения, в результате чего он не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль, а также в бетонный бордюр. Водитель погиб.

Также уже сообщалось, что утром на Видземском шоссе возле Аугшлигатне произошло столкновение между легковым автомобилем и грузовиком. В результате аварии погиб один человек.

В ночь на среду в Латвии, в том числе в Риге, выпал снег. Водителей призывают быть осторожными.

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