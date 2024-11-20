Вооруженные силы усилили контроль за латвийской инфраструктурой связи

В среду, 20 ноября, в Рижском замке под председательством президента Эдгара Ринкевича состоялось заседание Совета по национальной безопасности (NDP), на котором обсуждалась последняя информация о повреждениях кабелей связи в Балтийском море 17 и 18 ноября и безопасность критической инфраструктуры, сообщил агентству LETA советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Премьер-министр Эвика Силиня представила обновленный План национальной безопасности, утвержденный Кабинетом министров 5 ноября.

NDP оценил прогресс в укреплении средств противовоздушной обороны для более эффективного противодействия угрозе безопасности, исходящей от беспилотников, а также во внедрении усовершенствованных алгоритмов реагирования на инциденты.

Также Совет заслушал информацию Министерства обороны и NBS о военной поддержке, оказываемой Латвией Украине, включая обучение украинских солдат. Члены NDP единодушно подчеркнули необходимость продолжать оказывать всевозможную помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией.

На заседании были заслушаны доклады представителей органов национальной безопасности о текущей ситуации в стране.

Уже сообщалось, что в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля: между Литвой и Швецией и между Финляндией и Германией. Швеция расследует повреждение этих кабелей как возможный саботаж. В свою очередь Литва в связи с повреждением кабеля между ней и Швецией начала досудебное расследование по факту терроризма.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!