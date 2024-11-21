В Риге состоится мероприятие памяти жертв золитудской трагедии

Как сообщила представитель общества Zolitūde 21.11. Регина Лочмеле, в этом году не запланировано масштабных мероприятий в память о погибших, но в 17:43, в момент обрушения магазина, у временного мемориала соберутся пострадавшие, родственники жертв трагедии и все, кто хочет почтить их память.

Планируется, что в мероприятии примут участие представители Государственной пожарно-спасательной службы, чтобы помянуть погибших коллег.

В результате обрушения супермаркета 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, десятки получили серьезные травмы.

За одиннадцать лет после трагедии дело об обрушении супермаркета прошло две судебные инстанции, но окончательный приговор еще не вынесен. Суды двух первых инстанций признали виновным только инженера-строителя Иварса Сергетса.

Галерея: 10 лет золитудской трагедии

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