Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выписал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, отправленного в отставку 5 ноября. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе суда.
МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля
Нетаньяху и Галант обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Секторе Газа. Согласно материалам дела, досудебная палата МУС пришла к выводу, что оба обвиняемых умышленно лишали гражданское население Газы базовых условий для выживания.
Как указано в сообщении суда, жители Сектора Газа были лишены доступа к продовольствию, воде, медикаментам, медицинским принадлежностям, топливу и электричеству. Эти действия, по мнению МУС, были сознательными и целенаправленными.
МУС пояснил, что ордера на арест выписаны для обеспечения явки Нетаньягу и Галанта в суд, предотвращения продолжения предполагаемых преступлений и защиты хода расследования от возможного вмешательства.
Этот шаг вызвал значительный международный резонанс. Решение МУС стало беспрецедентным в отношении действующего премьер-министра одной из ключевых стран Ближнего Востока.
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