МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля

Нетаньяху и Галант обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Секторе Газа. Согласно материалам дела, досудебная палата МУС пришла к выводу, что оба обвиняемых умышленно лишали гражданское население Газы базовых условий для выживания.

Как указано в сообщении суда, жители Сектора Газа были лишены доступа к продовольствию, воде, медикаментам, медицинским принадлежностям, топливу и электричеству. Эти действия, по мнению МУС, были сознательными и целенаправленными.

МУС пояснил, что ордера на арест выписаны для обеспечения явки Нетаньягу и Галанта в суд, предотвращения продолжения предполагаемых преступлений и защиты хода расследования от возможного вмешательства.

Этот шаг вызвал значительный международный резонанс. Решение МУС стало беспрецедентным в отношении действующего премьер-министра одной из ключевых стран Ближнего Востока.

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