Российскую легкоатлетку лишили завоеванной в Лондоне серебряной олимпийской медали

Еще в сентябре Спортивный арбитражный суд (CAS) приговорил Томашову к десяти годам дисквалификации и объявил о лишении ее медали в забеге на 1500 метров на лондонских Олимпийских играх, которые часто называют самыми "грязными" в истории.

Двукратная чемпионка мира заняла в той гонке четвертое место, уступив двум турчанкам и спортсменке из Бахрейна. Но обе турецкие спортсменки были пойманы на допинге и лишились медалей. Бахрейнская бегунья таким образом получила золото, российская - серебро.

Как сообщает AIU, организация официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что место и результат Томашовой аннулированы. Томашова не стала подавать апелляцию в CAS и теперь дисквалифицирована.

AIU напоминает, что МОК теперь имеет право перераспределить медали и обновить олимпийскую базу данных.

В том соревновании на допинге также попались белорусская и еще одна российская спортсменки(седьмое и девятое места).

Таким образом, в беге на 1500 метров на Олимпийских играх в Лондоне золотую медаль завоевала Мариам Юсуф Джамаль из Бахрейна, серебро - шведка эфиопского происхождения Абеба Арегави, а бронзу - Шеннон Рубери из США.

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