Результат российской спортсменки Татьяны Томашовой и ее серебряная медаль в дистанции на 1500 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне аннулированы, сообщила Athletics Integrity Unit (AIU) - независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике.
Российскую легкоатлетку лишили завоеванной в Лондоне серебряной олимпийской медали
Еще в сентябре Спортивный арбитражный суд (CAS) приговорил Томашову к десяти годам дисквалификации и объявил о лишении ее медали в забеге на 1500 метров на лондонских Олимпийских играх, которые часто называют самыми "грязными" в истории.
Двукратная чемпионка мира заняла в той гонке четвертое место, уступив двум турчанкам и спортсменке из Бахрейна. Но обе турецкие спортсменки были пойманы на допинге и лишились медалей. Бахрейнская бегунья таким образом получила золото, российская - серебро.
Как сообщает AIU, организация официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что место и результат Томашовой аннулированы. Томашова не стала подавать апелляцию в CAS и теперь дисквалифицирована.
AIU напоминает, что МОК теперь имеет право перераспределить медали и обновить олимпийскую базу данных.
В том соревновании на допинге также попались белорусская и еще одна российская спортсменки(седьмое и девятое места).
Таким образом, в беге на 1500 метров на Олимпийских играх в Лондоне золотую медаль завоевала Мариам Юсуф Джамаль из Бахрейна, серебро - шведка эфиопского происхождения Абеба Арегави, а бронзу - Шеннон Рубери из США.
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