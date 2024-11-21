Фото Состоялось прощание с трагически погибшим британским певцом Лиамом Пейном

Спустя более чем месяц после гибели поп-звезды его останки были отправлены на родину. Церемония прощания проходила в церкви Святой Марии в Эмершеме, Англия.

На похороны прибыли ближайшие родственники певца и многие знаменитости. Так, на церемонии воссоединились все остальные участники группы One Direction: Гарри Стайлз, Зейн Малик, Найл Хоран и Луи Томлинсон.

Среди гостей были также крупный деятель музыкальной индустрии Саймон Коуэлл с женой, телеведущий Джеймс Корден, участницы группы Girls Aloud и другие.

Бывшая девушка Пэйна Шерил Коул и их сын Берт также присутствовали на похоронах, как и его возлюбленная Кейт Кэссиди, которая после смерти Пэйна сообщила, что пара планировала пожениться.

Галерея: Похороны Лиама Пейна

Кейт описала Лиама как человека, который принес радость миллионам.

Ранее среди поклонников прозвучал призыв уважать семью Лиама в это трудное время и не посещать похороны. Место проведения церемонии заранее не разглашалось.

Напомним, что Пейн погиб 16 октября, упав с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Аргентинские власти в ходе расследования выдвинули обвинения в связи со смертью артиста трем людям. Речь идет об оставлении человека без присмотра, что привело к смерти, и поставке наркотиков.

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