Топ-20 зарплат латвийских баскетболистов: в лидерах - Порзиньгис, Шмитс и Бертанс

Президент баскетбольного клуба Rīgas Zeļļi Эдгар Бульс опросил игроков, их агентов и других людей, близких к этому виду спорта, чтобы составить ежегодный топ-20 зарплат латвийских баскетболистов.

Уже много лет самым высокооплачиваемым баскетболистом Латвии является Кристап Порзиньгис, его зарплата в этом сезоне, по официальной информации, составляет 29,2 миллиона долларов, или 27,7 миллиона евро.

После уплаты налогов заработок Порзиньгиса в чемпионской команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" в этом сезоне может составить около 13,9 миллиона евро.

Долгое время вторым по заработку баскетболистом в Латвии был Давис Бертанс, чья зарплата в НБА в прошлые годы составляла около 15-16 миллионов долларов до вычета налогов.

В этом сезоне Бертанс представляет команду Объединенных Арабских Эмиратов "Дубай", где его годовая зарплата, по неофициальным данным, составляет около 950 тысяч евро, что ставит его на третье место в списке самых высокооплачиваемых баскетболистов Латвии.

А на вторую строчку поднялся Роланд Шмитс, которому турецкий клуб "Анадолу Эфес" в этом сезоне, по неофициальной информации, платит 1,2 миллиона евро.

Также в топ-5 вошел Артур Жагарс из турецкого клуба "Фенербахче", чья зарплата в этом сезоне составляет около 400 тысяч евро.

Андрей Гражулис из итальянской команды "Виртус Болонья" замыкает пятерку лучших с зарплатой около 300 тысяч евро за сезон.

В топ-20 вошли и две баскетболистки - Кития Лакса и Анете Штейнберга, у которых в этом сезоне зарплаты составляют 200 тысяч и 150 тысяч евро соответственно.

Видео: Выпуск передачи Ūdenszeļļi

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