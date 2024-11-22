Поставки TAURUS Киеву и рейтинг Шольца: что думают немцы?

В пользу такого шага высказываются и лидеры оппозиционных консерваторов, и вышедшие из правительства либералы. Но самые "воинственные" в этом смысле - оставшиеся в правительстве "зеленые". Среди них 51% выступает за поставку ракет Киеву с разрешением запускать их по целям на территории России и еще 9% - без такого разрешения. Однозначно против - 30%.

Почему канцлер против поставок крылатых ракет Киеву

Среди социал-демократов доля сторонников поставок Киеву крылатых ракет (37%) хоть и выше, чем в среднем по стране, но все равно уступает количеству противников (56%), к числу которых относится и сам канцлер.

И выступая 13 ноября в бундестаге с правительственным заявлением по случаю распада правящей коалиции, Олаф Шольц заявил, что не изменит своего мнения ни по ракетам TAURUS, ни по запрету вообще использовать немецкое оружие для ударов по территории России.

В одном из более поздних заявлений на эту тему он пояснил, что наведение таких ракет на цель непременно предполагает участие немецких военнослужащих, что чревато вовлечением Германии в военный конфликт.

Кто поведет социал-демократов на выборы - Шольц или Писториус?

Если все пойдет по согласованному между крупнейшими парламентскими фракциями графику, досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля будущего года. Большинство партий, пусть еще не все официально, уже определились со своими кандидатами в канцлеры или в лидеры партийных списков.