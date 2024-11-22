В субботу в Латвии местами ожидается снег

На остальной территории страны будет переменная облачность и местами пойдет кратковременный снег. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - ветер переменного направления. Воздух остынет до -2...-8 градусов, в некоторых районах на побережье температура не опустится ниже нуля.

23.11. no rīta vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāma stipra snigšana - veidosies 5-8 cm svaiga sniega kārta. Ceļi būs slideni, bet redzamība brīžiem snigšanas laikā pasliktināta līdz 500-1000 m.



⚠️https://t.co/60DRDloHoI pic.twitter.com/jAz7FypUx2 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 22, 2024

Днем снег будет идти на большей части территории Латвии, но постепенно начиная с запада небо прояснится. Ветер - западный, юго-западный, на побережье с порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1... +2 градуса, на побережье - до +5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, временами ожидается снег. В субботу днем небо прояснится. Ветер - южный и западный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от -3 градусов ночью до +1 градуса в середине дня.

Галерея: Зима в сельской местности

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!