Безвизовый режим с Китаем до конца 2025 года: что нужно знать туристам?

Латвийцам, которые планируют поездки с другими целями или на более длительный срок, по-прежнему потребуется виза. Подать заявление на её получение необходимо до въезда в страну. Уточнить правила оформления виз можно на сайте посольства (информация представлена на английском языке).

МИД Латвии советует путешественникам строго соблюдать меры личной гигиены. Хотя обязательное ношение медицинских масок после прибытия в Китай больше не требуется, из-за высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется использовать защитные маски.

Туристы также должны быть готовы к ряду ограничений. В Китае затруднен доступ к таким популярным сервисам, как Gmail, Google, Facebook, Twitter и WhatsApp.

Кроме того, при оплате в такси и магазинах следует проявлять осторожность. Есть риск получить поддельные банкноты номиналом 100 юаней. МИД напоминает, что в банкоматах может быть ограничена возможность снятия наличных по картам VISA и MasterCard. Информацию о правилах ввоза наличных средств можно найти на сайте посольства.

МИД предупреждает об общей террористической угрозе в стране, особенно высокой в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Путешественникам рекомендуется быть осторожными при посещении этого региона.

Китай также имеет районы, расположенные в сейсмически активных зонах, что требует внимания со стороны туристов. Однако сезон дождей и тайфунов завершается в ноябре, что делает период более благоприятным для поездок.

Для уточнения любых вопросов можно обратиться в Посольство КНР в Латвии. Актуальные сведения также публикуются на официальных страницах посольства в соцсети X и на Facebook.

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