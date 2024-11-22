Павел Швецов объявил о завершении карьеры

30-летний спортсмен полжизни провел в современном пятиборье.

"С легкой грустью я прощаюсь с профессиональной карьерой в современном пятиборье, но, как каждый человек, в жизни которого был спорт, я знаю, что он останется со мной навсегда", - пишет спортсмен.

Он признается, что, придя на первую тренировку, даже представить себе не мог, сколько трудностей - как моральных, так и физических - ждет его в спорте.

"Я не знал, сколько людей и эмоций мне подарят эти соревнования не только с другими, но и в первую очередь с самим собой", - признается Швецов.

Он пишет, что это был тяжелый ежедневный труд, поиск вдохновения, когда казалось, что силы двигаться вперед скоро иссякнут.

Однако он также отмечает, что годы, проведенные в профессиональном спорте, превратили его в того человека, которым он является сегодня.

Он финишировал 17-м в финале современного пятиборья на Олимпийских играх в Париже, а три года назад в Токио финишировал 14-м.

Это были последние Олимпийские игры, в которых конный спорт был включен в современное пятиборье. В будущем эту дисциплину заменит полоса препятствий.

"Пока не знаю, что будет дальше, мы сядем за стол с Латвийской федерацией современного пятиборья, может быть, с Латвийской олимпийской командой, и тогда поговорим о моем будущем", - говорил Швецов после старта в Париже.

Видео: Павел Швецов в студии RUS TVNET (август 2024)

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